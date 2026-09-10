Anthropic: ИИ может обеспечить рост ВВП в США почти на 33% к 2030 году

В основе подхода лежит идея, что любая профессия состоит из отдельных задач, и ИИ может влиять на каждую из них по-разному: полностью автоматизировать, помогать человеку выполнять её быстрее или лучше, не влиять вовсе или создавать новые обязанности.
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