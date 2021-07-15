Муж стремится все делать сам. К чему бы это?

Стерва & К°ПолитикаМуж стремится все делать сам. К чему бы это? Добрый день, Морена. Спасибо, что поднимаете настроение своими публикациями. А вот над этой я что-то призадумалась.Вернуться к статье192НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина МаксимоваКонечно, переживает по поводу " зачем же тогда я?")) Ну наверно придется тогда отвертку в руки брать и сантехника вызывать...тоже показать, что самодостаточна, если что..))VVsevolodСовет автору: "Не спугни!!!"Марина МаксимоваВот люди...Да достался такой муж, радуйся))) Нот, опять не так))VVsevolodЖенщина всегда найдет, к чему придраться. Даже если муж золотой, то придерется к пробе.Марина МаксимоваЧтобы жизнь малиной не казалась)) Иначе закиснете. Скучно покажется))VVsevolodА вот мне не скучно. Нашел умную жену, ни она ко мне не придирается, ни я к ней. Просто стараемся сделать так, чтобы другому было приятно. Так что я хихикаю (мой ответ Вам насчет придирки к пробе), а сам радуюсь, что ничего подобного в нашей семье нет!!!Марина МаксимоваЭто круто. Значит у вас идеальная совместимость, ум тут ни при чем) Так бывает изредка. Повезло) В основном все по -другому. Каждый в семье занимается доказыванием, кто умнее и кто в доме хозяин)) Но это тоже неплохо. Есть вообще" итальянские" семьи, где ругачки через день))Но потом любовь и бурные отношения. Попробуй скажи им, что они плохо живут)) Так что каждому свое.VVsevolodНе соглашусь. Тут у моей жены проявился о-о-очень большой ум. У нас обоих это второй брак, а в первых (и тоже у обоих) были "итальянские семьи", но после ругачек вообще никаких отношений не хотелось. Так что мы, просто, оба уже знаем, что стоит делать, а чего лучше не надо. И я поражаюсь, какая умница моя жена, что после первого отрицательного опыта не зациклилась на "все мужики свиньи", не пыталась вторую семью строить по своим правилам, а просто стала хорошей (и поэтому ОЧЕНЬ любимой) женой. Тут, действительно, ум нужен. Не у всех он имеется. Мне повезло, что я нашел. А насчет того, кто в доме хозяин - так это, кто умнее, тот и хозяин. А второй может даже и не догадываться об этом. А если оба дураки, то доказывают друг другу, пока не разбегутся.Марина МаксимоваВозможно это больше не ум, а мудрость у вашей жены? Сколько умных людей не умеют наладить себе личную жизнь. Даже куча неудачных браков не помогают. Но , кроме того, я все же настаиваю на том, что у вас просто гармоничная пара. Понимаете...если люди друг другу не подходят, то даже у самых умных и хороших людей, в таком браке портится характер.Марина МаксимоваЯ тоже люблю когда спокойно, без криков.Виктор Белогорцеввот и я схлопотал, на тебя мыло не напасешься, сама в машинке постираюМарина МаксимоваДа ты то вообще идеал мужа. Тихо вздыхаю)Виктор Белогорцевмариша, я же просил без этого, разве не льзя просто сказать, что заслужил то и получилМарина МаксимоваТак я ж искренне. Редкий муж делает столько по дому.Виктор Белогорцева что я сейчас делаю дома? только ем и сплю, еще в баню каждый день вчера встал в 6 поел и ушел на сено, вернулся в 20, 30, в баню умылся, тряпки свои простирнул, поужинал и все, проснулся в 3, как оказался на диване не помню, покурил, посмотрел молнии в право глазу (первый раз такое вижу) и дальше спать, сегодня тоже самое, только комп включил еще, но надо выключать, глаза слипаются, завтра все повторится, примерно также если дождя не будет, вот и все мои делаVVsevolodУм-мудрость, какая разница? Главное - результат. Потому что погода в доме, в основном, от женщины зависит. Желаю Вам счастья. Думаю, что у такой мудрой/умной женщины, как Вы, оно есть, так пусть будет еще больше.Марина МаксимоваСпасибоЕлена игрикРадуйтесь! Нравится - пусть делает!ВладимирПока он в сексе не стремится к самодостаточности - ничего страшного. ))Комментировать
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