5 гробниц, откопанных в Красной Поляне на месте строительства элитного гостиничного комплекса, отдадут музею в Адлере

5 гробниц, откопанных в Красной Поляне на месте строительства элитного гостиничного комплекса, отдадут музею в АдлереЗавершились археологические раскопки на месте строительства элитного гостиничного комплекса в Красной Поляне.
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