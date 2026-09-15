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Иркутск Сегодня

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Начало отопительного сезона в Иркутске перенесли на 22 сентября из-за теплой погоды

Из-за тёплой погоды в Иркутске отложили старт отопительного сезона. Решение принято на заседании рабочей группы — тепло в домах начнут подавать 22 сентября, но дату могут пересмотреть, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

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