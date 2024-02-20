Польша напрашивается на исторический и правовой удар от России ТАСС/Ведомости/Максим Стулов Вчера 16K прочитали Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Польскому телевидению заявил, что Варшава намерена требовать "репарации" от России.
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