Польша напрашивается на исторический и правовой удар от России ТАСС/Ведомости/Максим Стулов Вчера 16K прочитали Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Польскому телевидению заявил, что Варшава намерена требовать "репарации" от России.