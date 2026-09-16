Steak Lovers
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Steak Lovers

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Что приготовить из фарша, чтобы было вкусно: нежнейший рулет за минуты

Что приготовить из фарша, чтобы было вкусно: нежнейший рулет за минуты

Эти аппетитные конвертики в мексиканском стиле — отличная и быстрая альтернатива привычной шаурме или классическому буррито.

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