Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю вручили российские паспорта семье из Донецкой Народной Республики

В Перми в канун Дня России семья из Донбасса принесла Присягу на верность российскому государству. Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю вручили супругам паспорта граждан Российской Федерации и подарили Конституцию Российской Федерации.
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