Спектакль Архангельского молодёжного театра удостоился награды Большого детского фестиваля

Лучшим в младшей возрастной категории жюри был признан спектакль режиссёра Романа Бокланова «Никита ищет море»Он соперничал с постановкой «Поход в Угри-Ла-Брек» красноярского ТЮЗа, «Эту сказку я не знаю» глазовского театра «Парафраз», «Пакетик, который хотел быть нужным» приморского краевого драматического театра молодёжи, с спектаклем «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» брянского театра юного зрителя.