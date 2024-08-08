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Forbes: ВСУ бросили последние резервы на атаку Курской области

Forbes: ВСУ бросили последние резервы на атаку Курской области

Атака ВСУ в Курскую область стоила им последних резервов, утверждает обозреватель Forbes Дэвид Экс. Он также допустил, что этой рискованной вылазкой украинцы попытались изменить ход военных действий для одного из направлений фронта.

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