Экс-чемпион Bellator MMA Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе

ТАСС/Валерий Шарифулин Российский боец смешанных единоборств и самбист, экс-чемпион Bellator MMA в полутяжелом весе Вадим Немков одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе против бразильца Бруно Каппелоцца, который состоялся 24 февраля на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде.