Хәрби операциядәге полк имамы: «Әйткәнемчә, без анда мосафир хәленд

Хәрби операциядәге полк имамы: «Әйткәнемчә, без анда мосафир хәлендә. Тәһарәт алу өчен безгә су кирәк бит инде, ә ул юк.
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Хәрби операциядәге полк имамы: «Әйткәнемчә, без анда мосафир хәлендә. Тәһарәт алу өчен безгә су кирәк бит инде, ә ул юк.