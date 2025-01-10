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«Крокодилья кожа» для легенды

«Крокодилья кожа» для легенды

Народному артисту СССР, основателю Московского государственного академического камерного хора Владимиру Николаевичу Минину 10 января исполнится 96 лет! Как говорит о себе маэстро, у него бунтарский дух и подростковое легкомыслие.

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