«Крокодилья кожа» для легенды

Народному артисту СССР, основателю Московского государственного академического камерного хора Владимиру Николаевичу Минину 10 января исполнится 96 лет! Как говорит о себе маэстро, у него бунтарский дух и подростковое легкомыслие.
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