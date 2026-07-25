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Татар-информ

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Еще три «умных» спортплощадки возведут в Татарстане в 2026 году

Еще три «умных» спортплощадки возведут в Татарстане в 2026 году

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ В Республике Татарстан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Спорт России» продолжается реализация мероприятий по созданию «умных» спортивных площадок.

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