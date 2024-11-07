Матвиенко потребовала улучшить транспорт в Екатеринбурге

Властям Екатеринбурга необходимо обеспечить регулярное курсирование общественного транспорта. Такое заявление сделала председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время беседы с сенатором Александром Высокинским на заседании верхней палаты Федерального Собрания 7 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии