Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Возможен ли бунт мигрантов в России?

Возможен ли бунт мигрантов в России?

Виктор Анисимов  Возможны ли мигрантские бунты в России, такие какие были в своё время во Франции? Возможны, и не только возможны, но и неизбежны если наши власти не предпримут срочных мер по обузданию мигрантов, и прекращению неконтролируемой миграции в Россию с республик СрАзии и Закавказья.

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Комментарии
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NS
Nina S
О, если только начнётся такой бунт неграждан!.. Вот тогда им уже точно мало не покажется. ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ НАРОД встанет на свою защиту! И тогда посмотрим, кто кого быстрее перережет. МЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛИ МАСТУБЕКАМ!!! И если начнём мстить, то это будет по-нашему, по-русски. Не дай вам Бог, ценные специалисты из аулов, увидеть РУССКИЙ ответ... Вы уже давно перешли все границы дозволенного на чужой земле, гостеприимно распахнувшей вам объятия и пожалевшей вас, убогих, в память о прежней жизни. Воздадим по полной.
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4 час.
Silver Kont
А черножопые, как только получают российское гражданство, в кратчайшие сроки приобретают огнестрельное оружие, хотя до этого никогда охотниками не были...
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2 час.
Евгений Синельников
и с чем же выйдет российский народ против мигрантского бунта? с вилами? или с оторванным от забора штакетником? - против УЖЕ вооруженных мигрантов! все мигранты ходят с ножами, а многие даже с огнестрелами, и шарить у них по карманам полиция не имеет права...!
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1 час.

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