Возможен ли бунт мигрантов в России?

NS

Nina S

О, если только начнётся такой бунт неграждан!.. Вот тогда им уже точно мало не покажется. ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ НАРОД встанет на свою защиту! И тогда посмотрим, кто кого быстрее перережет. МЫ НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛИ МАСТУБЕКАМ!!! И если начнём мстить, то это будет по-нашему, по-русски. Не дай вам Бог, ценные специалисты из аулов, увидеть РУССКИЙ ответ... Вы уже давно перешли все границы дозволенного на чужой земле, гостеприимно распахнувшей вам объятия и пожалевшей вас, убогих, в память о прежней жизни. Воздадим по полной.