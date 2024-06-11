Покажут и накажут: москвичам рассказали о правилах использования СИМ

Средства индивидуальной мобильности (СИМ), по сути, стали отдельным видом транспорта. Чтобы безопасно ездить на них, не мешая другим участникам движения, водителям СИМ необходимо соблюдать несколько нехитрых правил.
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