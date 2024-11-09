Казанда Семей шәһәреннән килгән «Иртыш моңнары» һәм «Истәлек» ансамбльләре чыгыш ясады

Казанда Казахстан Республикасының Абай өлкәсе мәдәнияте көннәре кысаларында Халыклар дуслыгы йортында «Иртыш моңнары» татар халык җыр һәм бию ансамбле һәм «Истәлек» татар халык фольклор-этнография ансамбле концерты булды.
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