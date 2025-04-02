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Царьград

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Самолёт НАТО стремительно летит к земле: Захарова вспомнила анекдот, Европе бы содрогнуться

Самолёт НАТО стремительно летит к земле: Захарова вспомнила анекдот, Европе бы содрогнуться

Мария Захарова едко прокомментировала состояние НАТО на фоне последних известий. Похоже, "самолёт НАТО" стретмительно летит к земле.

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