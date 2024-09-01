Андрей Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением Синьковки в Харьковской области и Новожеланное в ДНР

Министр обороны направил военным телеграммы Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов отправил телеграммы с поздравлениями воинским частям, которые участвовали в освобождении населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новожеланное в ДНР, сообщает военное ведомство.