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Петербургский дневник

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Андрей Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением Синьковки в Харьковской области и Новожеланное в ДНР

Андрей Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением Синьковки в Харьковской области и Новожеланное в ДНР

Министр обороны направил военным телеграммы Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов отправил телеграммы с поздравлениями воинским частям, которые участвовали в освобождении населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новожеланное в ДНР, сообщает военное ведомство.

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