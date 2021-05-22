Эти славные ангелочки ждут самых добрых мам и пап!

Яна ВолковаВ мире животныхЭти славные ангелочки ждут самых добрых мам и пап! Кому два брата–акробата?Тимур и Артур - мальчишки - хулиганишки, любят бегать, кувыркаться, любопытные и развесëлые.Вернуться к статье814НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана ЛисовскаяРепост!!!МюмзикКонечно, братьев разлучать нельзя! У нас тоже два кота и вместе играют, спят, им так приятно иметь настоящую семью!Алексей АндреевичмилотаВадим БелецкийКакие лапочки!ЕМЕлена МацевичПрелестьХЭХаликова ЭляРепост славным КОТО-Братикам!!!techno_unionmailru ПетроваРепост котятамЛариса ДормидонтоваКак всегда, репост, они невероятно красивы, а какие глаза!Комментировать
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