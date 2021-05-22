Дай лапку

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  • ludmila Cernega
    Деточка....сердце разрывается!Подарите маленько...
  • нина ромашкина
    Женщина хочет натравить на котят собак? Нет, это не женщина и дети у неё не дети.Умоляем, помогите...
  • techno_unionmailru Петрова
    Репост, не люди у нас, а зверье какое-то.Умоляем! Спасите ...

Эти славные ангелочки ждут самых добрых мам и пап!

Эти славные ангелочки ждут самых добрых мам и пап!

Кому два брата–акробата?Тимур и Артур - мальчишки - хулиганишки, любят бегать, кувыркаться, любопытные и развесëлые.

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Светлана Лисовская
Репост!!!
Мюмзик
Конечно, братьев разлучать нельзя! У нас тоже два кота и вместе играют, спят, им так приятно иметь настоящую семью!
Алексей Андреевич
милота
Вадим Белецкий
Какие лапочки!
Елена Мацевич
Прелесть
Халикова Эля
Репост славным КОТО-Братикам!!!
techno_unionmailru Петрова
Репост котятам
Лариса Дормидонтова
Как всегда, репост, они невероятно красивы, а какие глаза!

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