Сигнал с далёкой Цереры: Новые показания давно замолчавшего зонда "Рассвет"

АМС Dawn в межпланетном полёте (компьютерная графика). Фото © Wikipedia Круче Планеты Х Уже в конце XVI века астрономы предположили, что между орбитами Марса и Юпитера может скрываться ещё одна планета, которая станет ключиком к тайнам мироздания.
АМС Dawn в межпланетном полёте (компьютерная графика). Фото © Wikipedia Круче Планеты Х Уже в конце XVI века астрономы предположили, что между орбитами Марса и Юпитера может скрываться ещё одна планета, которая станет ключиком к тайнам мироздания.
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