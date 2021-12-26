Мир пристрастен

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Сигнал с далёкой Цереры: Новые показания давно замолчавшего зонда "Рассвет"

Сигнал с далёкой Цереры: Новые показания давно замолчавшего зонда "Рассвет"

  АМС Dawn в межпланетном полёте (компьютерная графика). Фото © Wikipedia   Круче Планеты Х Уже в конце XVI века астрономы предположили, что между орбитами Марса и Юпитера может скрываться ещё одна планета, которая станет ключиком к тайнам мироздания.

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