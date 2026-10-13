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Царьград

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Что входит в полис ОМС: какие услуги можно получить бесплатно

Что входит в полис ОМС: какие услуги можно получить бесплатно

Полис ОМС гарантирует гражданам России ряд бесплатных медицинских услуг, от приёма терапевта и сдачи анализов до стационарного лечения, операций, вакцинации, ведения беременности и отдельных стоматологических процедур.

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