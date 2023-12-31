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Журналист Ковалик назвал обстрел Белгорода неудобной для Запада ситуацией

Журналист Ковалик назвал обстрел Белгорода неудобной для Запада ситуацией

Обстрел мирных жителей Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) лишает украинскую сторону права претендовать на звание «хороших парней», а для Запада это неудобная ситуация, потому там и не торопятся комментировать и выступать с заявлениями, отметил в беседе с «Известиями» 31 декабря американский журналист, общественно-политический активист, юрист в области прав человека и трудовых прав Дэниел (Дэн) Ковалик.

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Гарий Щерба
ВЫБЛЯДКИ ЗАПАДЕНСКИЕ ....!!!
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