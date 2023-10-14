«Мы не можем воевать даже на один фронт»: аналитик раскритиковал идею одновременной помощи США Украине и Израилю

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Вашингтон не растерял свое «величие» и может одновременно помогать и Украине, и Израилю, раскритиковал американский аналитик Ларри Джонсон – бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
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