«Мы не можем воевать даже на один фронт»: аналитик раскритиковал идею одновременной помощи США Украине и Израилю

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Вашингтон не растерял свое «величие» и может одновременно помогать и Украине, и Израилю, раскритиковал американский аналитик Ларри Джонсон – бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.