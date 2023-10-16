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Французский политик обвинил главу ЕК в воинственной риторике по Палестине

Французский политик обвинил главу ЕК в воинственной риторике по Палестине

Только воинственные тезисы использует в своих репликах о ситуации на Ближнем Востоке глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 15 октября в своем аккаунте в соцсети Х.

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