Синоптик Шувалов: в регионах центральной части РФ ударят 20-градусные морозы

В регионы центральной части России с месячным опозданием доходят морозы. К выходным температура воздуха опустится до -20 градусов, предупредил в беседе с RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии