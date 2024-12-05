Основатель SpaceVM назвал сроки замещения иностранного ПО

Около пяти лет потребуется для полного замещения иностранного программного обеспечения в России, заявил председатель совета директоров «Даком М» и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев, 5 декабря сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии