В ходе мониторинга в Симферополе обнаружены недочеты в работе общественного транспорта

На совещании о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике, которое недавно провел глава Крыма Сергей Аксёнов также был озвучен итог мониторинга работы общественного транспорта на 76 маршрутах в Симферополе и Симферопольском районе.
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