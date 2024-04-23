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В заказнике «Тиутей-Яхинский» проведут масштабное исследование жизни атлантических моржей

В заказнике «Тиутей-Яхинский» проведут масштабное исследование жизни атлантических моржей

В этом году в заказнике «Тиутей-Яхинский» пройдет большое исследование, посвященное моржам. Будет изучена кормовая база животных в устьевой части реки Тиутей-Яха, проведены работы по определению годового жизненного цикла моржей и поиска мест их размножения.

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