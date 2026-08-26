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SPLETNIK

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Максим Матвеев и другие звёзды показали свои школьные фото в преддверии 1 сентября

Максим Матвеев и другие звёзды показали свои школьные фото в преддверии 1 сентября

Максим Матвеев и другие российские звёзды делятся своими школьными фото в рамках челленджа "Ваша помощь не завянет" , который организует к 1 сентября фонд помощи хосписам "Вера" и детский хоспис "Дом с маяком" в рамках акции "Дети вместо цветов".

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