Правительство поддержит бизнес, пострадавший от атак БПЛА на объекты «РВБ»

Юрлица и ИП с ущербом более 5% годового дохода смогут на 12 месяцев перенести сроки уплаты НДС (кроме импортного), налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН, страховых взносов и авансов с августа 2026 по июль 2027 года, а затем погашать задолженность равными частями в течение года.