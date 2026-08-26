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УтроNews

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Правительство поддержит бизнес, пострадавший от атак БПЛА на объекты «РВБ»

Правительство поддержит бизнес, пострадавший от атак БПЛА на объекты «РВБ»

Юрлица и ИП с ущербом более 5% годового дохода смогут на 12 месяцев перенести сроки уплаты НДС (кроме импортного), налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН, страховых взносов и авансов с августа 2026 по июль 2027 года, а затем погашать задолженность равными частями в течение года.

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