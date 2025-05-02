Льюис Хэмилтон: «Машина стала работать чуть лучше, но сейчас «Феррари» просто не хватает скорости»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификационной сессии, в которой определялся стартовый порядок спринта перед Гран-при Майами, отметив, что в данный момент ему не хватает скорости для борьбы за самые высокие места.
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