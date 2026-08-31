Трамп пригрозил иранскому острову Харк с помощью ИИ

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social два ролика, на которых искусственный интеллект изображает ракетные удары по иранскому острову Харк.
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