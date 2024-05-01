Какой-то американский блоггер пишет о планах США:Это был неплохой план.Шаг 1. Использовать Украину, чтобы уничтожить Россию.
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