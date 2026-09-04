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Новости Липецка

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Дождливая погода ждет водителей на М-4 «Дон» в Липецкой области

Дождливая погода ждет водителей на М-4 «Дон» в Липецкой области

Осадки ожидаются на территории Московской, Тульской и Липецкой областей. Водителям рекомендуют увеличить дистанцию и следить за сообщениями на табло.

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