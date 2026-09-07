NQ — week of September 7 – 11, 2026: Long E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Gekkquant LAST WEEK: "bid 29,022, out on a daily settle under 28,946, first door 29,545, paid at the lid 29,811–29,887.
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