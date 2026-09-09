Рубио допустил возобновление трехсторонних переговоров по Украине

США видят возможность в ближайшие недели подготовить дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавочку прикроют:...
- Лавочку прикроют:...
- Лавочку прикроют:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым