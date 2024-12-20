Игорь Кобзев: нацпроект «Экология» дает новый импульс в развитии региона

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании рабочей группы при одном из комитетов Совета Федерации по мониторингу создания инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидации наиболее значимых объектов накопленного экологического вреда.
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