Игорь Кобзев: нацпроект «Экология» дает новый импульс в развитии региона

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании рабочей группы при одном из комитетов Совета Федерации по мониторингу создания инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидации наиболее значимых объектов накопленного экологического вреда.