В Ивановской области почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

9 мая исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Артем Сосновиков и сотрудники ведомства приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 79-ой годовщине Победы Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии