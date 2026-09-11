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МОСИНФОРМ

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Движение в Богоявленском переулке ограничат с 15 сентября до 30 октября

Движение в Богоявленском переулке ограничат с 15 сентября до 30 октября

Ремонтные работы станут причиной временных ограничений проезда в Богоявленском переулке. С 15 сентября по 30 октября 2026 года для транспорта закроют одну полосу возле дома 8/1, строения 1 на Никольской улице.

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