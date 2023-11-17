«Первый канал» может выпустить фильм 1954 года с использованием дипфейков советских актеров

В «Семи самураях» только два актера будут реальными, остальные — цифровыми копиями.В новой версии «Семи самураев» возможно будут использованы так называемые «дипфейки» — цифровые копии выдающихся советских актеров.
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