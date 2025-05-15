Этикетка товара - не дополнительная деталь, а юридическое обязательство

Государственный инспекторат по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей начинает информационно-просветительскую кампанию «Нанесение маркировки – залог прозрачности», адресованную хозяйствующим субъектам, размещающим на рынке непродовольственные товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии