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Житель Забайкалья получил 6 лет колонии за оправдание терроризма

Житель Забайкалья получил 6 лет колонии за оправдание терроризма

Мужчина работал вахтой в Иркутской области, а в свободное время писал в Telegram комментарии, в которых оправдывал украинские террористические организации и неуважительно высказывался о Победе советского народа в Великой Отечественной войне и Георгиевской ленте.

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