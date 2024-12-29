Владимир Путин: Россия готова применить новую ракету в любое время Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин заявил о готовности незамедлительно использовать новую баллистическую ракету «Орешник» в случае необходимости.
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