«Россети Ленэнерго» впервые показали официальное фото того самого технологического нарушения на линии электропередачи 110 кВ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Россети Ленэнерго» впервые показали официальное фото того самого технологического нарушения на линии электропередачи 110 кВ.