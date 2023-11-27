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ВСУ готовятся расширить границы конфликта с Россией

ВСУ готовятся расширить границы конфликта с Россией

Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев, передает телеканал ABC News, выдержки приводит «Коммерсант».

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Комментарии
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Валерий Вавилов
Матросам Росбалта кинули тему. Матросы пососали и придумали-ВСУ готовятся расширить границы конфликта с Россией. Но блядь, где, суки вы позорные, Наев сказал об этом? Тупорылые- он сказал- ВС РФ в ближайшее время будут ипать нас по всем направлениям! Чтоб вы сдохли- все сразу и мучительно, уроды бля!
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