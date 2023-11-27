Валерий Вавилов

Матросам Росбалта кинули тему. Матросы пососали и придумали-ВСУ готовятся расширить границы конфликта с Россией. Но блядь, где, суки вы позорные, Наев сказал об этом? Тупорылые- он сказал- ВС РФ в ближайшее время будут ипать нас по всем направлениям! Чтоб вы сдохли- все сразу и мучительно, уроды бля!