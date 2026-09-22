Появились кадры первых минут пожара в ТЦ в Стерлитамаке

Пламя и густой дым быстро распространились по помещениям торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке, об этом свидетельствуют кадры первых минут пожара.
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