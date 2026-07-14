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Регионы России

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Цены на нефть Brent превысили $87 на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть Brent превысили $87 на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

В ночь на 14 июля Соединённые Штаты нанесли очередную серию ударов по военным объектам Ирана, что вызвало ответные ракетные атаки Корпуса стражей исламской революции Ирана по базам ВМС США в Бахрейне с использованием баллистических ракет и беспилотников.

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