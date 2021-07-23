Не узнать совсем: как актёр Алексей Макаров похудел на 30 кг за полгода

Алексей Макаров всегда был достаточно востребованным актёром, ведь никто даже не мог поспорить с её талантом, унаследованным от звёздной матери Любови Полищук – впрочем, от знаменитой артистки ему достались также и некоторые проблемы с пищеварительной системой.