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Не узнать совсем: как актёр Алексей Макаров похудел на 30 кг за полгода

Не узнать совсем: как актёр Алексей Макаров похудел на 30 кг за полгода

Алексей Макаров всегда был достаточно востребованным актёром, ведь никто даже не мог поспорить с её талантом, унаследованным от звёздной матери Любови Полищук – впрочем, от знаменитой артистки ему достались также и некоторые проблемы с пищеварительной системой.

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