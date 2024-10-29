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Атака на Чечню привела к гибели пленных - Кадыров раскрыл неизвестные подробности ночного налёта

Атака на Чечню привела к гибели пленных - Кадыров раскрыл неизвестные подробности ночного налёта

Украинские беспилотники впервые атаковали территорию Чеченской Республики 29 октября. Атаковано одно из зданий на территории Российского университета спецназа.

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